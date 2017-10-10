Синоптик предупредила украинцев о значительное похолодание
2017-10-09 16:14
Синоптик предупредила украинцев о значительное похолодание
В течение недели в Украине пройдут дожди и существенно похолодает.
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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook. По ее словам, уже завтра, 10 октября, ночная температура низко опустится, передает Rus.Media.
“Ночь на вторник будет холодной, я бы сказала, даже очень холодной. Потому +1+6 градусов – такие себе “плюсы”, а в Карпатах вероятно до 0-3 градусов мороза. На юге и востоке +4+11 градусов, на побережье морей до +13 градусов. Дожди вероятны завтра на западе и севере Украины, центральные области – практически без осадков, в южной части и на востоке – разве что где-то пару капель. Дневная температура воздуха +10+14, на юге и востоке до +15, в западных областях +8+12 градусов. В Киеве сыро, местами небольшой дождь, ночью холодно, +4+6 градусов, днем +11+13 градусов”, – отметила Диденко.
Прогнозируется. что в течение недели больше всего дождей будет на севере и западе страны, а на выходных ощутимое похолодание будет и днем.