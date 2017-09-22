Синоптик предупредила, какую погоду ожидать на выходных
2017-09-22 16:30
Синоптик предупредила, какую погоду ожидать на выходных
Готовьте теплые шарфы и зонты!
Уже на этих выходных по всей Украине ожидается значительное похолодание. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook. По ее словам, периодические дожди и ливни пройдут во всех областях, но будут прояснения
“В течение субботы-воскресенья в Украине днем ожидается +18+23, на юге и востоке до +25 градусов. На западе прохладная погода – статус-кво. Особый нюанс. Юго-восточный и восточный ветер может достигать сильных порывов. Капюшон на себя и шапочку на ребенка возьмите. В Киеве суббота-воскресенье ожидается с дневной температурой +18+20 градусов и с порывистым, до сильного, ветром. На дожди в столице рассчитывайте”, – отметила синоптик.