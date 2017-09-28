Симптомы застоя в печени
2014-10-19 12:08
Симптомы застоя в печени
Печень представляет собой наиважнейший очистительный орган: с одной стороны, она превращает водонерастворимые вещества в водорастворимые для того, чтобы они могли быть выведены через почки, и с другой – она может связывать многие шлаки и яды и выводить их с помощью желчи и через кишечник.
Так как венозная кровь поступает из желудочно-кишечного тракта прямо к печени, именно эти органы нагружаются ядами и шлаками в первую очередь. Сначала вследствие застоя в печени могут появится разнообразные осложнения в пищеварительном тракте: тошнота, потеря аппетита, боли или колики в желудке и кишечнике, понос, запор, геморрой. К типичным симптомам относятся также вздутие живота и так называемые “застойные грибки”. Это связано прежде всего с тем, что застоявшаяся венозная кровь в кишечнике, с одной стороны, вбирает в себя меньше газов, а с другой, – застой и отравление крови могут сильно повредить микрофлору кишечника.
Поскольку застоявшиеся яды и шлаки находятся повсюду в крови, они вторично поражают все слабые места в организме, которые у нас есть:
У людей со слабыми венами они в экстремальных случаях усугубляют симптомы закупорки или расширения вен.
У аллергиков в результате застоя в печени усиливаются все аллергические симптомы, так как скопившиеся яды дополнительно нагружают и ослабляют иммунную систему. Фактически, все аллергии в это время намного легче установить. После устранения застоя аллергии ослабевают до прежнего уровня, достигнутого до возникновения застоя в печени. У страдающих от нейродермита ухудшается состояние кожи, у астматиков усиливается астма или может наступить приступ.
У больных раком яды скапливаются прежде всего в опухоли и могут спровоцировать ее рост. Это относится также ко всем доброкачественным опухолям: кістам, липомы, миомы и фибром. Поэтому терапия печени во время общей терапии опухоли очень важна.
В результате застоя в печени ревматики могут получить осложнение, даже в том случае, если они считали, что давно вылечились от ревматизма
Если есть склонность к головным болям или мигрени, в результате застоя в печени они могут снова появиться.
Так как застой в печени негативно влияет на работу поджелудочной железы, может резко ухудшиться ситуация у диабетиков.
Любая болезнь или симптом могут ухудшиться или активироваться в результате застоя в печени.
1. Классические симптомы застоя в печени
усталость
Ослабленная концентрация внимания
равнодушие
Нарушение сна, бессонница или увеличенная потребность во сне
раздражительность
внутреннее беспокойство
Повышенная или абсолютная непереносимость алкоголя
2. Частые симптомы застоя в печени
общие симптомы
Ухудшение аллергических или хронических симптомов
нарушение кровообращения
Увеличение или воспаление лимфатических узлов
Временные колебания веса: набор веса (особенно у женщин), потеря веса
Нерегулярные и / или усиленные менструальные кровотечения, возможно с более сильными болями
Колебания кровяного давления (гипертония, гипотония)
кожа
Усиленные выделения через кожу, сильный запах пота, усиленная секреция пота
Сухая или слишком жирная кожа
Трещины, особенно вокруг рта, на пальцах и на пятках, геморроидальные трещины
Обострение кожных заболеваний, если были
Более сильное загрязнение кожи, от прыщиков до экземы, воспаленные участки кожи, образование фурункулов и абсцессов
Кожные грибки, также в результате застойных грибков
Длительное воспаление ногтевого ложа
Более интенсивное образование и увеличение родимых пятен и другая пигментация кожи
Плохое заживание ран
Усиленное образование шрамов и темный окрас пораженных участков кожи
Чувствительность кожи к солнцу и подобные аллергии симптомы: покраснение, зуд, образование гнойников, сыпь, опухание и т.д.
Грибки на ногах и ногтях в результате застойных грибков
Голова, кожа головы, волосы
Давление в голове до головных болей и мигрени
выпадение волос
Перхоть, сухие или жирные волосы
Глаза, уши
конъюнктивит
Нарушения зрения: “двигающиеся точки”, усиление близорукости или дальнозоркости, катаракты и глаукомы.
Нарушения слуха, шум в ушах, головокружение
Экзема в ушной раковине
пищеварительный тракт
Сильный запах изо рта и налет на языке
Шершавые или потрескавшиеся губы, трещины в уголках рта
Активация герпеса на губах
Воспаление и кровоточивость десен
Боли в области корней зубов, активация латентного воспаления корней зубов и гранулем
Молочница и язвочки во рту
Тошнота, потеря аппетита, изжога, боли в желудке, воспаление слизистой желудка
Вздутие, боли в животе, жидкий стул, запоры
Геморрой, анальная экзема
органы дыхания
Воспаление слизистой оболочки носа
Обострение проблем в придаточной полости носа
Самопроизвольное кровотечение из носа
Хронические проблемы в дыхательных путях, хрипота
Воспаление гортани, увеличение миндалин, полипы
сердце
Учащенное / нарушенное сердцебиение, Angina pectoris
Почки, половые органы
Более сильный запах мочи, моча может стать темнее и концентрировать
Осложнения в почках (чувство застоя или боль) как результат перегруженности токсинами, возможны отеки (застой жидкости) в глазных веках или конечностях
Herpes simplex в области половых органов – также вследствие застойных грибков
Вагинальные осложнения, вагинальные грибки и другие инфекции, вагинальные выделения
Мышцы и суставы
Боли в мышцах и напряжение мышц, мышечные судороги, напряжение мышц шеи, боли в спине
Боли в суставах, воспаление суставов, опухшие пальцы и суставы, ревматизм
Фактически все воспаления и инфекции во время застоя в печени могут с большей вероятностью и легкостью поражать организм или могут остаться и укрепиться в организме. К их числу относятся:
Инфекции дыхательных путей, которые сопровождаются чиханием, кашлем (ларингит, воспаление дыхательного горла, бронхит), боли в горле (воспаление миндалин и зева) и даже воспаление легких
Воспаление голосовых связок с хрипотой до потери голоса
Воспаление среднего уха (особенно у детей)
Грипп и другие вирусные и бактериальные инфекции
воспаление почек
Воспаление мочевого пузыря и мочеиспускательного канала
Воспаление яичников, слизистой оболочки матки, яичек
Что нужно знать о застое в печени
Печень наряду с почками и кишечником являются важнейшими органами и играют центральную роль в обмене веществ.
Следовательно, эффективное освобождение организма от ядов возможно только в случае здоровой функции печени, почек и кишечника.
Застой в печени возникает всегда в том случае, когда через выводящие органы (печень, почки, кишечник, легкие, кожу) должно вивестись больше ядов и конечных продуктов обмена веществ, чем они могут через себя обычно пропустить.
Во время застоя в печени нельзя употреблять алкоголь, так как он дополнительно нагружает печень и усиливает застой.
В самой печени нет нервных рецепторов. Чувствительные нервы есть только в капсуле (фиброзной оболочке печени) поэтому при застое в печени и других заболеваниях печени не наблюдается прямых болей, только так называемый капсульный давление или неприятное тягучее ощущение в области печени. Конкретные боли и колики в области печени связаны обычно с желчным пузырем и желчными протоками.
Исходя из опыта, прививки от гепатита А и гепатита В ослабляют конституцию печени, если они не были нормально перенесены организмом.
Устранения застоя в печени, однако, убирает все осложнения и симптомы в течение нескольких минут или часов. А в сложных случаях – за несколько дней. При возникновении застоя в печени с терапией нельзя затягивать.