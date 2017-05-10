SIM-карту в Украине можно будет купить только по паспорту
Нацкомиссия по вопросам связи и информатизации Украины (НКРСИ) готовит паспортизацию SIM-карт. Все абоненты неконтрактного мобильной связи будут обязаны раскрыть операторам персональных данных. Подобную норму хотели ввести в так называемых «законах 16 января», – сообщает gazeta.ua. В странах, где введена продажа «семерок» по паспортам, это объясняют борьбой с преступностью и терроризмом. «НКРСИ предлагает значительно упростить механизм регистрации абонентов, введя, в частности, возможность подачи заявки дистанционно (в электронной форме) с применением электронной цифровой подписи и ограничив перечень данных, которые должны быть предоставлены оператору», – говорится в сообщении ведомства. Большинство абонентских номеров сегодня уже «привязаны» к конкретным лицам через банковские услуги. SIM-карта (рус. Сим-карта, семерка) – идентификационный модуль абонента в виде смарт-карты, применяется в мобильной связи (мобильный телефон, смартфон, модем и другие устройства абонентского оборудования). Идентификация карты осуществляется с помощью алгоритма и тайного кода записанные на карте, кроме идентификации карта служит для расшифровки голоса и телекоммуникационных сигналов. На карте может храниться другая информация, как телефонные номера, SMS-сообщения.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым