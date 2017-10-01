Сильный шторм в Одессе поразил пользователей Сети своей красотой
01.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-30 22:19
Сильный шторм в Одессе поразил пользователей Сети своей красотой
Волны достигали высоты нескольких метров.
Одессу продолжает серьезно штормить. Стаи чаек кружат над огромными волнами, придавая морской стихии шикарный эффект.
Очередными шикарными снимками одесского шторма накануне поделилась у себя в Facebook фотограф Лолита Клочкова, передает Rus.Media.
«Шторм сегодня знатный! Все как надо, кроссовки залиты, объектив, даже не успев сделать кадр, уже весь в брызгах, песок в глаза-зато эмоций через край», – поделилась впечатлениями Лолита.