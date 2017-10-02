Сильные дожди обрушились на города Северного побережья США (видео)
02.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-02 14:30
Сильные дожди обрушились на города Северного побережья США (видео)
Повреждены десятки автомобилей.
В Восточном Бостоне, Линне, Уинтропе и других городах Северного побережья США в результате сильных дождей на прошедших выходных улицы превратились в реки, были затоплены подвалы домов, а на дорогах утопали в воде автомобили.
Жители некоторых районов столкнулись с серьезным ущербом после проливных дождей. Некоторых водителей спасали от наводнений на надувных лодках. Повреждены десятки автомобилей.
По словам местных жителей, это сильнейшее наводнение за последнее десятилетие. Кое-где вода доходила до первых этажей домов и окон машин. Наблюдались сбои в подаче электроэнергии.