Сила духа: человек с откинутой головой написала книгу о своей жизни (фото)
2016-05-15 13:10
Сила духа: человек с откинутой головой написала книгу о своей жизни (фото)
Когда единственный в мире человек с откинутой головой появился на свет, врачи предупредили родителей, что их сын не проживет и недели. Но мальчик с тяжелым врожденным дефектом выжил и даже приобрел профессию, а позже издал книгу о своей жизни.
Житель бразильского города Монте Санто (Monte Santo) Клаудио Вейре де Оливейра (Claudio Vieira de Oliveira) с рождения страдает редким заболеванием, которое называется артрогрипоз, передает The Daily Mail.
У Клаудио болезнь, которая заключается в постоянных врожденных контрактурах в нескольких суставах в сочетании с мышечной атрофией, проявилась в особенно тяжелой форме. Из-за этого его голова постоянно запрокинута назад, от чего кажется перевернутой на 180° по вертикали. У него совершенно не работают ни руки, ни ноги.
Однако тяжелое уродство не помешало мальчику, интеллект которого в результате болезни совершенно не пострадал, целенаправленно идти к своей главной цели – перестать быть обузой для родителей и стать максимально независимым в жизни и в быту.
“Мы никогда не относились к нему как к неполноценному, – рассказывают в семье Клаудио. — Поэтому, если он хотел делать то, что делали обычные люди, ему никто этого не запрещал. Даже несмотря на то, что из-за болезни он не мог пользоваться инвалидной коляской и ему было трудно передвигаться. Но именно поэтому он сейчас так уверен в себе. Он может ходить по улицам, петь и даже танцевать”.
Когда Клаудио начал активно ходить в восемь лет, в его доме только поменяли пол, чтобы он не поранил себе ноги. Его кровать устроена так, чтобы ему было удобно на него забираться, а электророзетки специально опущены ниже. Он сам захотел ходить в школу с обычными детьми и долго просил маму разрешить ему это. Она согласилась.
Постепенно Клаудио научился включать и выключать телевизор, самостоятельно пользоваться сотовым телефоном, а также научился работать на компьютере и выходить в Интернет.
“В течение всей своей жизни мне приходится адаптировать мое несовершенное тело к условиям окружающего мира. Теперь я могу утверждать, что ничем не отличаюсь от обычных людей”, – заявил 40-летний Клаудио в интервью.
Он говорит, что при встрече люди чаще всего спрашивают его, видит окружающий мир вверх тормашками – Клаудио заявил, что он видит мир обычным, как все люди.
Несмотря на большие трудности в повседневной жизни де Оливейра получил профессию бухгалтера – документы он печатает на компьютере, зажав в зубах карандаш, которым и нажимает на клавиши.
Недавно Клаудио издал свою первую книгу под названием “Мир вверх ногами”, в которой рассказал о своей жизни.