Сидячая жизнь может убить вас! – даже если вы регулярно тренируетесь
2017-09-21 22:19
Сидячая жизнь может убить вас! – даже если вы регулярно тренируетесь
Независимо от того, насколько вы активно занимаетесь спортом, сидение на месте в течение чрезмерно длительных периодов времени является фактором риска ранней смерти
Неужели сиденье – это новые сигареты?
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делайте разминку каждые 30 минут. Независимо от того, насколько вы активно занимаетесь спортом, сидение на месте в течение чрезмерно длительных периодов времени является фактором риска ранней смерти. Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное накануне в журнале Annals of Internal Medicine.
По данным исследователей, изучавших почти 8000 взрослых, существует прямая связь между сидячим образом жизни и риском ранней смерти по любой причине. По мере того, как ваше общее время сидения увеличивается, растет и риск ранней смерти.
Но есть и положительные новости: люди, которые сидят на одном месте не меньше 30 минут за раз, имеют самый низкий риск ранней смерти.
«Сидите меньше, двигайтесь больше» — это то, что советует Американская ассоциация болезней. Но это достаточно упрощенная рада, говорит Кейт Диас, ведущий автор нового исследования и научный сотрудник по связям с общественностью в Департаменте медицины Колумбийского университета.
«Это все равно что сказать кому-то – «бди», не рассказывая как» — написал Диас в электронном письме.
Он пояснил, что необходимые предметные указания по необходимых упражнений. Например, Центры США по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют взрослым заниматься аэробными упражнениями средней интенсивности в течение двух часов и 30 минут в неделю, а также делать упражнения для укрепления мышц не менее двух или больше дней в неделю.
«Нам нужны подобные рекомендации и для проблемы сидения» — отметил Диас — «Мы считаем, что более конкретным ориентиром может стать что-то вроде: «Каждые 30 минут после сидения на месте вставайте и двигайтесь/ходите пять минут быстрым темпом, чтобы снизить риск для здоровья», — сказал он, добавив, что исследования «ставит нас на шаг ближе к таким руководящим принципам», но для проверки полученных результатов необходимы дополнительные исследования.
Старение означает более сидение на месте
Чтобы понять взаимосвязь между сидячим образом жизни и ранней смертью, Диас и его коллеги из медицинского центра NewYork-Presbyterian / Weill Cornell и других учреждений обратились к проекту «Географические и расовые различия в развитии инсульта (REGARDS)», исследования, которое прошло при поддержке Национального института здоровья.
«Исследование REGARDS изначально предназначалось для изучения того, почему чернокожие (и особенно чернокожие в южной части США) имеют больший риск развития инсульта, чем белые», — рассказывает Диаз. Он и его соисследователи в среднем четыре года обрабатывали данные 7985 черных и белых взрослых участников в возрасте 45 лет и старше, которые присоединились к участию в проекте REGARDS.
Чтобы измерить время сидения для этих взрослых, исследовательская группа использовала акселерометры на тазобедренном суставе. В течение учебного периода команда зафиксировала 340 смертей по разным причинам.
Анализируя данные, команда обнаружила, что время сидения в среднем составило около 12,3 часов в день при среднем 16-часовом бодрствовании.
«Когда мы стареем, и наша физическая и психическая функция снижается, мы становимся все более подверженными сиденья» — писал Диас.
Предыдущие исследования взрослых обозначали 9-10 часов сидения в день. Более высокий средний показатель данной работе, вероятно, объясняется тем, что мы изучали население среднего и старшего возраста», — писал Диас. «Это также может быть частично связано с тем фактом, что мы использовали монитор активности для отслеживания сидячего времени, а не личные отчеты людей».
Измеряя продолжительность, исследователи заставили участников сидеть в среднем в течение 11,4 минут подряд.
По мере того как общее время сидения увеличивалось, росло и ранняя смерть по любой причине, что указано в результатах. В целом, риск смерти участников рос в тандеме с общим временем сиденья и его разовой длительностью — независимо от возраста, пола, расы, индекса массы тела и физических нагрузок.
«Мы обнаружили, что не было какого-то определенного порога, когда риск смерти значительно увеличивался», — говорит Диас. «Те, кто сидел более 13 часов в день, имели двукратный (или 200%) больший риск смерти по сравнению с теми, кто сидел менее 11 часов».
«Что касается разовой продолжительности, то все немного сложнее. Тем не менее, по словам ученого, результаты исследования показывают, что те, кто сидел менее 30 минут, имели на 55% меньший риск смерти по сравнению с людьми, которые обычно сидели более 30 минут подряд.
Наконец, люди, которые часто сидели более 90 минут подряд, имели почти вдвое больший риск смерти, чем те, у кого разовое сидение на месте длилось меньше.
Основные причины «неясные»
«Неясно» как малоподвижное поведение негативно влияет на наше здоровье — писал д-р Дэвид А. Альтер, доцент Университета Торонто Онтарио, в редакционной статье, опубликованной исследованию. Альтер, который не участвовал в научной работе
Диаса, рассказал, что по мнению некоторых ученых, большее количество времени сидения приводит к снижению чувствительности к инсулину, в то время как другие предполагают, что все дело в снижении сжигания чистых калорий.
Исследование не предназначалось для того, чтобы показать, почему сидение увеличивает риск ранней смерти, отметил Альтер, который назвал его «методологически строгим», а результаты «надежными».
Вероятно, по его словам, важнейший итог включает в себя распутывания двух сидячих поведений: общего ежедневного сидячего времени и непрерывной сессии.
«Лица с непрерывными сидячими сессиями 30 минут и более, имели самый высокий риск смерти, если общее время сидя также превышало 12,5 часов в день», — отметил Альтер. «Наоборот, у тех, чьи ежедневные периоды малой подвижности были низкими, непрерывный период мало влиял на смертность».
В итоге результаты показывают, что чрезмерное сидение – это плохо, а еще хуже, если оно накапливается в течение дня, отметил Альтер.
Д-р Сюзанна Штайнбаум, директор службы здоровья женщин в больнице Lenox Hill в Нью-Йорке, отметила: «Чем больше мы сидим, тем хуже. Чем дольше продолжительность сидения, тем более негативное влияние он оказывает на здоровье нашего сердца и сосудов».
Штайнбаум, которая не принимала участия в исследовании, напомнила, что рекомендуется двигаться каждые 30 минут.
«В первый раз, когда мы это делаем, положительные последствия немедленни» — сказала она. «Нам нужно больше внимания уделять перемещения».
На вопрос, может ли, скажем, стоячее рабочее быть полезнее, Диаз заявил: «Есть ограниченные доказательства, которые говорят о том, что такое положение является более здоровой альтернативой сидения».
«Поэтому, если ваша работа или образ жизни подразумевают сидение на одном месте в течение длительных периодов времени, лучшим предложением, которое я могу порекомендовать, является совершение движения каждые полчаса», — говорит Диас — «наши результаты показывают, что это изменение поведения может снизить риск смерти».