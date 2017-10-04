Сидя на заднем сиденье такси, монахиня заметила…
04.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-03 21:58
Сидя на заднем сиденье такси, монахиня заметила…
Анекдот.
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Сидя на заднем сиденье такси, монахиня заметила, что водитель посматривает на нее.
– Не хочу вас обидеть, сказал он, – но я всегда мечтал поцеловать монахиню.
– И хорошо. – Отвечала она. – Но только, если Вы – католик и холостой.
Водитель сказал, что так оно и есть, и тогда монахиня поцеловала его в губы долгим и страстным поцелуем, но потом заплакал.
– В чем дело? – Спросила монахиня.
– Простите меня сестра, но я согрешил. Я солгал Вам: я – женат, и я – еврей.
Монахиня ответила:
– Ничего страшного. Меня зовут Валера, и я еду на маскарад.