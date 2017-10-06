Шум в голове: причины, лечение, народные средства
2016-09-08 07:17
Шум в голове: причины, лечение, народные средства
Звуки в голове бывают разными. В одних случаях это похоже на гул автострады, в других – приглушенный шум, иногда пульсирующие звуки, звон или свист в ушах. Врачи смогут поставить диагноз и назначить соответствующее лечение, выяснив все особенности этого симптома.
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Причины шума в голове
Причин для возникновения шума в голове множество. Наиболее безобидная причина – переутомление и стресс. Такой шум является не постоянным, а пульсирующим и может пройти без всякого лечения. Для устранения шума в голове от физического или эмоционального переутомления можно выпить успокоительное. Также рекомендуется отдых, положительные эмоции, рацион, включающий в себя витамин В.
Шум в голове связанный с возрастными изменениями в слуховом аппарате лечению не поддается, во всех остальных случаях данная проблема решаема.
Основными причинами шума в голове, не связанными с переутомлением или старением могут быть аневризмы мозговых сосудов или нарушение кровообращения сосудов головного мозга. При аневризмах шум в голове сопровождается пульсирующей болью. В таких случаях лучше всего будет немедленно обратится к неврологу, для предотвращения развития аневризмов и перехода их в более тяжелую форму.
Также одной из причин возникновения шума в голове может быть атеросклероз. Данное заболевание характеризуется, образованием в сосудах головного мозга преград из холестерина, которые могут мешать пролив крови. В следствии этого и вызывает шум. Недостаточное содержание кислорода в сосудах может привести к кислородному голоданию, а это в свою очередь станет причиной шума в голове.
Вегето-сосудистая дистония также провоцирует шум в голове. В данном случае эффективным будет прием сосудорасширяющих препаратов, не лишним будет нормализовать уровень адреналина и глюкозы в крови. Влияют на скорость перекачивания крови, а вследствие этого и возникновения шума в голове, болезни сердечно-сосудистой системы.
Нарушенная функция почек тоже может стать причиной шума, но начинать лечения без качественной консультации уролога не следует. Шум в голове может быть вызван нестабильностью шейного отдела позвоночника. Кровь, что идет к мозгу через сосуды, которые проходят по позвоночнику, не поступает в нужных количествах в мозг, так как отростки позвонков могут передавить кровеносных сосуды.
Заболевания эндокринной системы также является одной из причин возникновения шума в голове. Иногда шум в голове свидетельствует о наличии опухоли головного мозга. Кроме вышеперечисленных причин появления шума в голове есть и другие, которые связаны с перенесенными в прошлом заболеваниями, травмой головы или приемом медицинских препаратов.
Лечение шума в голове
Для эффективного лечения шумов в голове нужно определить причину. Если, помимо шума в голове, наблюдается боль в шее, головная боль. головокружение и онемение конечностей, следует заняться лечением шейного остеохондроза. Для этого нужно выполнять упражнения для людей, страдающих шейным остеохондрозом, а также принимать препараты группы хондопротектори.
Если человек выглядит старше своего настоящего возраста, вокруг глаз есть небольшие светло-желтые возвышения, радужную оболочку глаз окружает светло-серая дуга, то причина шума в голове атеросклероз. В данном случае в ежедневный рацион питания нужно включить рыбу и овощи, исключить копчености, жирную еду, сладости. Из медикаментозного лечения следует принимать такие препараты как «Витрум кардио омега 3», «Атероблок» и т. д.
Когда шум в голове возникает из-за повышенного давления, нужно принять гипотензивные препараты. Шум в голове может быть вызван скоплением ушной серы. Для этого нужно тщательно прочищать уши. Некоторые препараты могут вызывать побочные эффекты в числе которых шум в голове. От таких препаратом нужно отказаться.
Как уже упоминалось ранее рацион человека, страдающего от шума в голове, должен быть обогащен витамином В, также ни лишними будут витамины группы А и Е.
Народные средства для борьбы с шумом в голове
Заниматься самолечением, когда не было психической или физической нагрузки, может быть крайне опасно для здоровья, ведь пытаясь вылечить одно заболевание, можно спровоцировать другое. Но все же существуют безопасные рецепты, которые помогут справится в шумом в голове, не навредив при этом организму. Например:
Корень хрена очистить от кожуры и замочить на несколько часов. После этого натереть на мелкой терке, чтобы получилась кашица. 1 столовую ложку этой кашицы перемешать со стаканом сметаны. Съедать 1 ложку данной смеси во время еды.
5% настойку йода добавить в стакан теплого кипяченого молока. В течение 10 дней увеличивать дозу йода на 1 каплю. Затем, в следующие 10 дней уменьшать количество йода в молоке на 1 каплю. Сделать перерыв на две недели, после чего снова повторить курс. Провести всего три таких курса с обязательным перерывом в две недели.
Устранить шум в голове можно с помощью чеснока. Пропустить 200 грамм свежего чеснока через мясорубку, залить в стеклянной посуде 200г спирта или водки. Настаивать две недели. Затем процедить, добавить 30 грамм настойки прополиса и 2 столовые ложки меда. Тщательно перемешать и дать настояться еще 3 дня. Принимать полученное средство три раза в день, с молоком за 30 минут до еды. Начинать с 1 капли, с каждым днем увеличивая дозу до 25 капель.
Смешать в равных пропорциях сок клюквы и свеклы, принимать три раза в день по 50 мл.
Также эффективное средство избавления от шума в голове чай из сушеных листьев земляники, настойка мелиссы лекарственной.
Вышеуказанные методы абсолютно безвредны и помогут избавиться от такого малоприятного ощущения, как шум в голове. Однако пренебрегать квалифицированной помощью специалистов не следует.