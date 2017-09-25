Швейцарская фирма начала продавать за границу чистый воздух
25.09.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-09-25 08:27
Швейцарская фирма начала продавать за границу чистый воздух
Чистое, свежее, 100% натуральное швейцарское альпийский воздух.
“Swiss Alpine Air обеспечит вас небольшой порцией швейцарского горного воздуха, где бы вы не были, передает Rus.Media. Чистое, свежее, 100% натуральное швейцарское альпийский воздух. Люди ехали до нашего прекрасного альпийского региона на протяжении веков, чтобы избежать загрязнения и городского смога”, – говорится в сообщении на сайте.
Так, одна 7-литровая емкость стоит 18 швейцарских франков ($18), три таких флакона – 46 франков, 12 флаконов – 172 франки.