Шведская королевская академия наук начнет сегодня объявлять лауреатов Нобелевской премии,
2017-10-02 13:43
Шведская королевская академия наук начнет сегодня объявлять лауреатов Нобелевской премии,
Предполагается, что американский онколог Дэннис Сламон может быть удостоен премии за исследования в области лечения рака молочной железы.
Шведская королевская академия наук начнет сегодня объявлять лауреатов Нобелевской премии, передает Rus.Media.
Первой из отраслей науки, по которой присуждается премия, будет медицина. Ожидается, что комитет по премии в Каролинском институте объявит о свой выбор 2 октября примерно в 12:30, передает СМИ
Лауреаты премий по физике, химии и литературе будут объявлены в течение предстоящей недели. Лауреат в области экономики будет объявлено на следующей неделе, вероятно, 9 октября.
Традиционно хорошо осведомлена шведская газета Dagens Nyheter предположила, что американский онколог Дэннис Сламон может быть удостоен премии за исследования в области лечения рака молочной железы и лечения наркозависимости от Герцептина.
Нобелевская премия мира будет объявлена в столице Норвегии Осло и ожидается, что это произойдет 6 октября. Некоторые предполагают, что в этом году премия мира может быть присуждена организаторам соглашения между Ираном и мировыми державами в июле 2015 года, в результате которого Тегеран согласился сократить свою ядерную деятельность в обмен на снятие международных санкций.
Если это произойдет, это может означать, что лауреатами могут стать министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини, считают наблюдатели.
Соединенные Штаты и другие западные правительства опасаются, что Иран стремится и дальше развивать ядерное оружие. Тегеран утверждает, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей, включая производство электроэнергии.