Штормовое предупреждение: на Черниговщине шквальные ветры буянят
Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА сообщает, что сегодня, 15 октября, на Черниговщине ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек.
Специалисты «Черниговоблэнерго» предостерегают, что во время порывов ветра не следует находиться под линиями электропередач. Если вы увидели оборванный электрический провод, не следует подходить к нему на расстояние ближе 8 метров, и не допускать к нему других лиц до приезда работников общества.
Не следует касаться оборванного электрического провода и пытаться его убрать.
Не пытайтесь самостоятельно устранить повреждения в электросетях, при этом стоит не забывать, что электрические провода часто проходят рядом с проводами телекоммуникационных сетей.
В случае обнаружения повреждения в электрических сетях немедленно сообщите в Сall-центр по телефону 0-800-210-310 или дежурному диспетчеру электросетей соответствующего района.