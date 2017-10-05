Штанишки, похожие на куриные лапки, рассмешили сеть
05.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-05 09:34
Штанишки, похожие на куриные лапки, рассмешили сеть
Иногда мода действительно удивляет, но в этом случае она вызывает истерический смех.
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Японский интернет-магазин Rakuten не прекращает удивлять потенциальных покупателей. На этот раз в центре внимания оказались странные оранжевые штанишки, которые напоминают…жареные голени! Именно твит со снимками этой одежды стал настоящим хитом. Более 53 тысяч ретвитов и несколько часов смеха, передает Rus.Media.
“Все, о чем я могу думать, глядя на эти штаны…это KFC” (американская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующихся на блюдах из курятины).
Для тех, кому захотелось разглядеть эту одежду лучше: