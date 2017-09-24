Шокирующее видео. Украинец раскручивал и подбрасывал младенца, делая из него астронавта
24.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-24 12:59
Шокирующее видео. Украинец раскручивал и подбрасывал младенца, делая из него астронавта
Мужчина решил показать “единение с природой”.
В интернете появилось шокирующее видео мужчину, который размахивает своей 4-месячной дочерью “как ганчірняною куклой”, передает Rus.Media.
Как сообщает The Daily Mail, по его словам, ребенок чувствует себя хорошо.
На видео также видно, как он раскручивает девочку вокруг головы, игнорируя ее испуганные вопли. “Астронавты делают это упражнение во время тренировки”, – говорит он.
Муж говорит, что таким образом он пытался показать единение с природой, демонстрируя гимнастику “давних времен”.