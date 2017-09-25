Шокирующая разборка на дороге в Бельгии. Жесть! (видео)

despravda | 25.09.2017 | Авто | Комментариев нет
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2017-09-19 21:11

Шокирующая разборка на дороге в Бельгии. Жесть! (видео)
Решили конфликт по-мужски.

Разборки двух водителей, которым не удалось поделить дорогу, зрелище не из веселых, передает Rus.Media. Езда, особенно в условиях большого города, всегда связана со стрессом, и это сказывается на отношении автомобилистов друг к другу. Однако эта разборка отличается от обычных. Когда ребята выходили из своих машин, по их натиску было понятно, что они настроены на серьезный разговор, но концовка ролика вас удивит!

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