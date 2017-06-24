Школы Менщины улучшили мебелью
Из государственного бюджета выделены средства на улучшение материально-технической базы учебных заведений Менского района. На сумму 173 700 грн. приобретена мебель (демонстрационные столы, ученические столы и стулья) для предметных кабинетов Блистівської, Киселівської, Макошинской, Куковицької, Синявской СОШ i-III ст., Менской ООШ i-III ст. им. Т.Г.Шевченко, Феськівської, Бирковского, Величковский, Семеновской ООШ i-II ст. и Степановского МУПК.
Сейчас продолжается поставка и монтаж мебели в вышеуказанные общеобразовательные учебные заведения.
В процессе закупки на данный момент находится спортивный инвентарь, школьные доски, компьютерная и мультимедийная техника.
Источник: Наше слово
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