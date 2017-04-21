Школьников будут учить общаться на государственном языке
21.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Министерство образования и науки планирует добавить в школьную программу новые предметы – «Общение на государственном языке», «Общение на иностранных языках», «Социальные и гражданские компетентности» и «Общекультурная грамотность». Об этом сообщила министр Лилия Гриневич. По ее словам, школы должны выпускать учеников из хорошим знанием нескольких языков. «В некоторых школах с преподаванием на языках национальных меньшинств не дают достаточного уровня владения украинским. А это значит, что дети после окончания школы не имеют равного доступа к высшему образованию в Украине. Особенно это касается выпускников из Закарпатья, треть которых составила ВНО с результатом от 1 до 3 баллов по 12-балльной шкале », – сказала министр.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым