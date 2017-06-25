Школьники из Семеновки проехали на велосипедах три района Черниговщины
Воспитанники кружка «Юный турист» семеновского Дома творчества детей и юношества совершили велопоход с 11 по 14 июня. Маршрут пролегал по территории Новгород-Северского, Корюковского и Семеновского районов.
Цель похода — увидеть воочию школьный музей в селе Воробьевка, водохранилище на реке Смячка в селе Узруй, место, откуда берет начало река Рванець ( возле села Лізунівка), побывать на экскурсиях в Родомському лесхозе «Радомская дача» и натуральном хозяйстве в селе Будущее, что находится на границе Семеновского и Корюковского районов.
Всего было преодолено около 132 км.
Для школьников это был первый многодневный поход с ночевкой, приготовлением еды в полевых условиях на костре и самое главное – преодолением более 100 км.
Источник: semenovka.at.ua.
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