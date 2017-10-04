Школьница из Сум стала мини-мисс мира !
2017-10-04 07:42
Школьница из Сум стала мини-мисс мира !
8-летняя Агния Ткаченко из Сум победила в конкурсе Мини-мисс мира 2017.
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8-летняя Агния Ткаченко из Сум победила в конкурсе Мини-мисс мира 2017. Финал состоялся 29 сентября в греческих Салониках. Об этом в Facebook сообщила мама победительницы Светлана Ткаченко, сообщают Rus.Media.
“Агния заняла 1 место на Little Miss & Little Mister World 2017 в своей возрастной категории 7-9 лет”, – написала Светлана.
Пользователи соцсети активно отреагировали на пост. Написали почти 60 комментариев. Поздравляли с победой.
“Спасибо Агнии и ее родителям за эту победу. Очень гордимся”, – отметила Юлия Коноз.
“Светлана, глядя на вашу подготовку и старания, другого результата не стоило и ожидать. Вы достойные представители нашей страны. Мини-мисс мира, ты прекрасна”, – написала Лариса Любимая.