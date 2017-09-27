Шкиряк заявил, что состав под Винницей поджег лично Путин
2017-09-27 10:06
Шкиряк заявил, что состав под Винницей поджег лично Путин
Подрыв боеприпасов в Калиновке является диверсией России считает советник главы МВД Шкиряк.
Взрывы на военных арсеналах в Калиновке является не случайностью, а спланированной российской диверсией, которая была осуществлена по прямому приказу президента России Владимира Путина, передает Rus.Media. Об этом на собственной странице в соцсети сообщил советник главы МВД Авакова Зорян Шкиряк.
Он отметил, что окончательные выводы будет делать госкомиссия, которая проведет детальный анализ того, что произошло в Винницкой области, однако обстоятельства трагедии говорят о явном российский след подрыва.
Шкиряк отмечает, что день и место для взрывов выбраны россиянами не случайно – это родной для Порошенко Винницкой области, а день атаки отмечен его днем рождения.
Советник Авакова отметил, что все подразделения силовиков работают на месте взрывов, координируя усилия.