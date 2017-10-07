Шины Кордіант: недорогая резина для сложных дорог
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2017-10-07 09:30
Шины Кордіант: недорогая резина для сложных дорог
Продукцию Cordiant можно применять для логистики, строительства и пассажироперевозок.
Ищете надежную резину для своего авто, чтобы стоила не как крыло от самолета? Ценовой агрегатор MagaZilla готов предложить лучшие варианты шин для любого бюджета.
«Обувания» на все случаи
Безопасные и надежные — так пользователи характеризуют шины Кордіант. Продукция ОАО Кордіант (Россия) подходит для автомобилей всех мировых производителей.
По сезонности шины Cordiant бывают:
- зимними;
- летними;
- всесезоннимі.
По типу авто:
- легковые;
- внедорожные;
- легкогрузовые;
- грузовые.
По типу оси транспорта:
- рулевая;
- ведущая;
- прицепная;
- универсальные варианты.
Продукцию Cordiant можно применять для логистики, строительства и пассажироперевозок.
Бренд «с характером»
Резина бренда радует автовладельцев такими характеристиками:
Шинные изделия Кордіант адаптированы для капризной погоды и сложных дорожных условий.
Места надо знать
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