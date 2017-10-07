Шины Кордіант: недорогая резина для сложных дорог

despravda | 07.10.2017 | Авто | Комментариев нет
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2017-10-07 09:30

Шины Кордіант: недорогая резина для сложных дорог
Продукцию Cordiant можно применять для логистики, строительства и пассажироперевозок.

Ищете надежную резину для своего авто, чтобы стоила не как крыло от самолета? Ценовой агрегатор MagaZilla готов предложить лучшие варианты шин для любого бюджета.

«Обувания» на все случаи

Безопасные и надежные — так пользователи характеризуют шины Кордіант. Продукция ОАО Кордіант (Россия) подходит для автомобилей всех мировых производителей.

По сезонности шины Cordiant бывают:

  • зимними;
  • летними;
  • всесезоннимі.

По типу авто:

  • легковые;
  • внедорожные;
  • легкогрузовые;
  • грузовые.

По типу оси транспорта:

  • рулевая;
  • ведущая;
  • прицепная;
  • универсальные варианты.

Продукцию Cordiant можно применять для логистики, строительства и пассажироперевозок.

Бренд «с характером»

Резина бренда радует автовладельцев такими характеристиками:

  • Высокотехнологичность. Качественные материалы, оригинальные разработки плюс современное оборудование в результате дают продвинутый продукт евроуровня.
  • Экономичность и экологичность. Резина Cordiant отличается низкой сопротивляемостью качению, что помогает экономить топливо и минимизировать выброс вредных веществ.
  • Управляемость и надежность. Резиновые смеси, из которых изготовлены шины, устойчивые к износу, механическим повреждениям. Экранирующий слой из текстиля и двухслойный металлокорд-брекер на покрышке придают автошинами «устойчивости». Продукция отличается оптимальным соотношением жесткость / эластичность и прекрасными адгезионными свойствами.
  • Доступность. Продукция российского промгиганта держится в среднеценовом сегменте.

    • Шинные изделия Кордіант адаптированы для капризной погоды и сложных дорожных условий.

    Места надо знать

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