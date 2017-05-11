Щедрый исполком: опять миллионы на фонтаны и праздничную иллюминацию
На заседании исполнительного комитета Черниговского городского совета, которое состоялось сегодня, 11 мая, было принято немало важных решений. В частности, члены исполкома проголосовали за вопрос «О проекте решения городского совета« О внесении изменений и дополнений в решение городского совета от 30 ноября 2016 № 13 / VII-23 «О городском бюджете на 2017 год» с изменениями и дополнениями ».
Этим документом предусматривается выделение:
16800000 гривен – на строительство трех фонтанов в сквере имени Хмельницкого; 9200000 гривен – на реконструкцию фонтанов на Аллее героев; более полумиллиона гривен – на реконструкцию комплекса спортивных площадок по улице Летной 8-А; полтора миллиона – на ремонт, техническое переоснащение и закупка новой праздничной иллюминации; 9000000 – на текущий ремонт дорог; 43 миллионов – на капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым