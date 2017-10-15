Шевченко сыграл в товарищеском матче против сборной мира
2017-10-15 14:58
Шевченко сыграл в товарищеском матче против сборной мира
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после завершения отбора на ЧМ-2018 не стал отдыхать от футбола, а сыграл в товарищеском матче в Китае.
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Легендарному нападающему “Милана” и сборной Украины предстояло сыграть против сборной мира в качестве капитана звезд Европы, передает Rus.Media. Возглавил европейскую команду его бывший партнер по команде Паоло Мальдини, в то время, как тренером и капитаном сборной мира выступили бразильцы Роналдо и Ривалдо.
Кроме Шевченко и Ривалдо, приняли участие в матче и другие известные в прошлом футболисты, в частности Деда, Эрнан Креспо, Иван Кордоба, Кристиан Пануччи, Венсан Кандела. Ожидалось также прибытие легендарных итальянских форвардов Кристиана Виери и Франческо Тотти, однако в последний момент они не смогли прилететь.
Что касается самого матча, то он закончился вничью 0:0.