Шевченко рассказал о повреждение Ракицкого
2017-10-02 15:06
Шевченко рассказал о повреждение Ракицкого
Ракицкий получил повреждение задней поверхности бедра.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что защитник донецкого “Шахтера” Ярослав Ракицкий получил повреждение задней поверхности бедра, передает Rus.Media.
“С нетерпением ждем новостей из Киева, куда вчера вместе со своей командой улетел Ярослав Ракицкий. У него повреждена задняя поверхность бедра, сегодня можно провести только определенное медицинское тестирование, но, чтобы увидеть полную картину, надо выдержать сроки по времени и сделать МРТ. Возможно, это произойдет только завтра”, – рассказал Шевченко.
Также, по предварительной информации, защитник донецкой команды Богдан Бутко получил настолько серьезное повреждение, он остался в Харькове, и сегодня начнет сбор вместе со всеми.
“Может, дадим ему паузу, сохраним. Приедет, рассмотрим и примем решение”, – сказал главный тренер.