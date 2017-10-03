Шевченко отсчитал пять футболистов сборной Украины
2016-09-01 13:42
Шевченко отсчитал пять футболистов сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко начал оптимизацию кадрового потенциала команды перед отборочной игрой ЧМ-2018 с Исландией, который состоится 5 сентября в Киеве.
В конце третьего тренировочного дня расположение “сине-желтых” покинули пятеро футболистов – Сергей Рыбак, Роман Безус, Артем Довбык, Николай Морозюк и Владлен Юрченко.
“Тренерский штаб доволен работоспособностью и ответственным отношением к требованиям сборной вышеупомянутых игроков. Однако по техническим характеристикам, которые необходимы исполнителям для противостояния с конкретным соперником – сборной Исландии, мы приняли именно такое решение. Все ребята остаются в круге кандидатов в национальную команду и продолжат подготовку в составе своих клубов, – цитирует пресс-служба ФФУ Шевченко.
Таким образом состав сборной Украины выглядит следующим образом:
Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба — “Шахтер”), Денис Бойко ( “Бешикташ”, Турция);
Защитники: Артем Федецкий (“Дармштадт”, Германия), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (“Шахтер”), Павел Ксенз (“Карпаты”), Эдуард Соболь (“Заря”);
Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Денис Гармаш (“Динамо” Киев), Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все — “Шахтер”), Александр Караваев, Иван Петряк (оба — “Заря”), Евгений Коноплянка (“Севилья”, Испания), Александр Зинченко ( “Манчестер Сити”, Англия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Ротань (“Днепр”);
Нападающие: Роман Зозуля (“Бетис”, Испания), Евгений Селезнев (“Шахтер”), Денис Баланюк (“Днепр”)
Отметим, что именно ляп Морозюка привел к поражению “Динамо” в матче 6-го тура против “Ворсклы”. После этого жена футболиста назвала болельщиков “го*номесами”.
Напомним, что ранее Шевченко исключил из состава команды Хачериди.