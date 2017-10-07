Шевченко играл в мастерстве с форвардом сборной Украины (видео)
07.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-10-06 08:11
Шевченко играл в мастерстве с форвардом сборной Украины (видео)
Андрей Шевченко проверил на прочность своего подопечного Артема Беседина.
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко играл в мастерстве владения мячом с нападающим “Динамо” и национальной команды Артемом Бесединым, передает Rus.Media. Именно эту позицию в сборной Шевченко считает самой слабой и, возможно, поэтому решил провести индивидуальную тренировку Беседину. Означает ли это, что форвард Динамо выйдет в старте на матч против сборной Косово – узнаем совсем скоро.