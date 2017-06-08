Шестилетний мальчик устроил «ревизию» с 3-го этажа
08.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговцы заметили, что с многоэтажки по улице Савчука, 11 кто-то выбрасывает на улицу вещи (одежда, обувь, консервацию и т.д.). Люди вызвали полицию. Об этом стало известно из собственных источников. Прибывшие на место происшествия, поднялись на 3-й этаж и обнаружили в квартире шестилетнего мальчика, который выбрасывал вещи в окно. Мальчик объяснил, что таким образом он избавляется от «лишних вещей».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым