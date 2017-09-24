Шестеро немцев и пятеро поляков попали в больницу после отдыха в Карпатах
2017-07-25 10:14
Шестеро немцев и пятеро поляков попали в больницу после отдыха в Карпатах
Некоторые из пострадавших — несовершеннолетние. Всего с отравлением в Верховинской ЦРБ попали 13 человек.
Этой ночью, около четырех часов, к Верховинской ЦРБ с признаками пищевого отравления поступили 13 человек, говорится в информации, обнародованной «КЗ Ивано-Франковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».
Из них пятеро (1993, 1993, 1999, 2000, 2004 годов рождения) — жители Германии, шестеро (2003, 1994, 1989, 2005, 1999, 2005 годов рождения) — жители Республики и двое украинцев (2004 года рождения — Донецкая область 1993 — Харьковская область). Все пострадавшие отдыхали в развлекательном заведении «Сяйво Карпат», что в селе Красноилье Верховинского района.
Состояние пострадавших средней тяжести. Всего в развлекательном заведении находилось около 80 человек. Причина отравления людей устанавливается.
На месте события работает мобильная оперативная группа Верховинского райотдела УДСНС в области.