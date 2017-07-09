Шесть советов, которые помогут вам укрепить отношения
Вот как маленькие секреты сделают вас еще ближе друг к другу! Сообщает сайт Наша мама.
Не требуйте, чтобы ему нравилось то же, что и вам
Вам кажется, что семья – это, прежде всего, общность интересов? Не совсем так: семья – это общность целей и ценностей. Если с этим у вас все в порядке, то зачем требовать от мужчины, чтобы он полюбил балет, романтические комедии или компанию ваших подруг? Точно так же, как вам совсем не обязательно заставлять себя полюбить пейнтбол или пиво.
Не просите его отказываться от страстей
У каждого мужчины есть особое пристрастие. Кто-то обожает собирать и разбирать компьютеры, кто-то часами возится с аквариумными рыбками, кто-то носится по магазинам в поисках особых шурупчиков и отверток … Даже если вы являетесь самым важным для него человеком в жизни, это вовсе не означает, что он должен ради вас отказываться от своих пристрастий и не тратить на них столько времени, сколько пожелает.
Не заставляйте его чувствовать себя обязанным
Конечно, вы хотите, чтобы любимый человек заботился о вас. Мы все этого хотим. Но если вы начинаете требовать от него заботы и внимания – скорее всего, вы не получите ничего. Потребность в том, чтобы заниматься вами, должна быть его потребностью и его выбором. Если вы говорите ему: “Ты должен!”, вы заставляете любимого мужчину становиться в позицию оправдывающегося и виноватого. Это никому не понравится!
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Не ждите, что он перестанет замечать других женщин
Если ваш муж откровенно игнорирует стройные ножки другой красотки, знайте: либо он притворяется, либо он … перестал быть мужчиной! Природа, наделив мужской пол тестостероном, буквально заставила его оценивать любую женщину с точки зрения привлекательности. Конечно, если он не флиртует открыто с девушками и не дает повода для ревности. Если все дело ограничивается взглядами вслед – перестаньте требовать от него невозможного.
Доверяйте ему
Чем больше подозрительным вы будете, тем больше шансов, что ваши подозрения оправдаются. Старайтесь рационализировать свои подозрительные мысли: имеют ли они реальное подтверждение? И чаще говорите своему любимому: “Я тебе доверяю. Я знаю, что ты не причинишь мне боль”. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: goodhouse.com.ua
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