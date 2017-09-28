Шершни закусали женщину до смерти
28.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Остре Козелецкого района недавно похоронили 59-летнюю женщину, которую покусали шершни.
Известно, что вместе с мужем она поехала по грибы, и в лесу наткнулась на дерево, которое перегородило дорогу. Поэтому она нагнулась, чтобы его отодвинуть, но неожиданно на нее напал рой шершней.
Ужалили много раз. Мужчина сразу же отвез жену в больницу, но спасти ее не удалось.
Ведь специальной сыворотки, чтобы улучшить состояние потерпевшего в таких случаях, нет. Для лечения используют гормоны и симптоматическую терапию.
Источник: еженедельник «ВісникЧ»
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