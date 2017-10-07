Шакира и Жерар Пике “взорвали” Сеть новостью о разрыве
2017-10-07 07:42
Шакира и Жерар Пике “взорвали” Сеть новостью о разрыве
О причинах расставания пока ничего неизвестно.
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Певица Шакира рассталась с футболистом испанской “Барселоны” Жераром Пике после семи лет гражданского брака, информирует Rus.Media.
Отмечается, что Шакира уже съехала из дома в Барселоне, где они проживали с Пике.
Последний раз звездную пару видели вместе на публике три месяца назад. В испанских СМИ уже появлялась информация о разногласиях между Шакирой и Пике, но официального подтверждения не было.
Отметим, что Шакира и Пике встречались с 2011 года. У пары родились сыновья Милан (4 года) и Саша (2 года). Также у певицы и Пике общий день рождения (2 февраля), но певица на 10 лет старше.