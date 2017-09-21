Шахтеру грозит наказание от УЕФА
2017-09-15 16:35
Шахтеру грозит наказание от УЕФА
комитет Европейского футбольного союза открыл расследование против донецкого Шахтера.
Контрольно-дисциплинарный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) открыл расследование против донецкого Шахтера.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы УЕФА, передает Rus.Media.
Отметим, что дисциплинарное дело возбуждено после матча первого тура Лиги чемпионов с итальянским “Наполи” из-за использования болельщиками на ОСК «Металлист» файеров.
Дело будет рассмотрено 19 октября.
Напомним, матч в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер-Наполи прошел в Харькове.
Матч закончился победой горняков со счетом 2-1.
Следующий поединок в рамках ЛЧ украинский клуб проведет на выезде против английского “Манчестер Сити”, который в первом туре разгромно победил голландский Фейеноорд (0:4). Матч Мансити — Шахтер состоится 26 сентября на «Эттихад Стэдиум».