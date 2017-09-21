Шахтеру грозит наказание от УЕФА

despravda | 21.09.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-09-15 16:35

Шахтеру грозит наказание от УЕФА
комитет Европейского футбольного союза открыл расследование против донецкого Шахтера.

Контрольно-дисциплинарный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) открыл расследование против донецкого Шахтера.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы УЕФА, передает Rus.Media.

Отметим, что дисциплинарное дело возбуждено после матча первого тура Лиги чемпионов с итальянским “Наполи” из-за использования болельщиками на ОСК «Металлист» файеров.

Дело будет рассмотрено 19 октября.

Напомним, матч в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер-Наполи прошел в Харькове.

Матч закончился победой горняков со счетом 2-1.

Следующий поединок в рамках ЛЧ украинский клуб проведет на выезде против английского “Манчестер Сити”, который в первом туре разгромно победил голландский Фейеноорд (0:4). Матч Мансити — Шахтер состоится 26 сентября на «Эттихад Стэдиум».

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