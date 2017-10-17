Шахтер в Мьянме нашел большой самородок нефрита стоимостью 140 миллионов фунтов
2016-10-16 11:24
Шахтер в Мьянме нашел большой самородок нефрита стоимостью 140 миллионов фунтов
Шахтер из Мьянмы во время работы нашел большой самородок нефрита, чей вес составляет около 175 тонн. Стоимость находки составляет 140 миллионов долларов.
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Размеры найдено полудрагоценного камня составляют 2,7 метра в высоту, 5,4 в ширину. Находка шахтера из Мьянме является второй по величине после самого большого нефрита в мире, который находится в Китае. Из него вырезана фигура Будды, ее вес составляет 250 тонн.
По рассказу самого шахтера, он не ожидал наткнуться на такое сокровище, но когда увидел его, то не поверил глазам. Следует отметить, Мьянме является крупнейшим поставщиком нефрита в мире. Больше половины своего ВВП страна получает из данной отрасли экономики.