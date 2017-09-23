“Шахтер” сделал заявление по поводу скандала с допинг-пробы Срны
2017-09-23 12:11
“Шахтер” сделал заявление по поводу скандала с допинг-пробы Срны
Сам Срна отметил, что попытается доказать свою невиновность.
Донецкий “Шахтер” подтвердил, что капитан “горняков” Дарио Срна сдал положительную допинг-пробу. Клуб и хорватский защитник выступили с официальными заявлениями.
Как и сообщали ранее хорватские СМИ, Срна провалил допинг-тест еще весной, передает Rus.Media.
“Шахтер” проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой вне зачета, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат. На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на свою защиту Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду.
Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность. Вместе с тем “Шахтер” считает неприемлемым применение допинга в спорте и подтверждает свою приверженность идее борьбы с допингом”, – говорится в заявлении донецкого клуба.
Сам Срна отметил, что попытается доказать свою невиновность, а также объяснил, почему временно приостанавливает выступления за “Шахтер”.
“Считаю важным заявить, что сознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов, а также никогда не пытался нечестным путем получить преимущество в соревнованиях. Сейчас я занимаюсь сбором и анализом информации относительно возможного источника появления препарата и полностью сотрудничаю по данному вопросу с НАДЦУ. С целью концентрации на моей защите и необходимостью убрать избыточное внимание к команде, я принял решение приостановить свои выступления до того момента, пока юридические процедуры не будут завершены.
Я собираюсь полностью сфокусироваться на защите моего имени и репутации. По ходу всей карьеры я раз делал усилия, чтобы проявить себя, доказывая свое право на успех. Сегодня еще один пример, когда я докажу, что все, чего я достиг в жизни и в моей профессиональной карьере, сделано исключительно благодаря тяжелому труду, целеустремленности, дисциплины и, подчеркну, – сделано это честно”, – отметил Срна.