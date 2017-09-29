Шахтер представил новую форму – с элементами Донбасс Арены
2017-07-11 12:27
Шахтер представил новую форму – с элементами Донбасс Арены
Горняки показали домашнюю экипировку, в которой будут играть в сезоне 2017/2018.
ФК “Шахтер” (Донецк) презентовал новый комплект домашней формы, передают Новости Украины. Он выполнен в традиционной оранжево-черной гамме, но с добавлением современных деталей.
Вертикальные полосы знаковых для “горняков” цветов дополнены косыми ярко-синими вкраплениями на футболке. Как объясняют в клубе, этот дизайн вдохновлен домашним стадионом команды: оранжевые и синие переливы напоминают освещенную “Донбасс Арену”. Черные рукава и плечи – символ тьмы, которая царит в глубине угольных шахт Донбасса.
С обеих сторон футболки расположена эластичная полоса, которая продолжается на шортах. При движении она растягивается, улучшая вентиляцию, и просвечивается ярко-синей подкладкой.
Черные леггинсы с контрастной оранжевой линейной графикой на икре окрашены в традиционный цвет клуба и подчеркивают скорость движения футболиста.
Впервые футболисты “Шахтера” опробуют форму в деле уже на этой неделе – 15 июля в матче за Суперкубок Украины с “Динамо” в Одессе (трансляция на каналах “Украина” и “Футбол 1”, начало – в 21.00).