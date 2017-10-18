Шахтер победил Фейеноорд в 3 туре группового этапа Лиги чемпионов
2017-10-17 23:51
Шахтер победил Фейеноорд в 3 туре группового этапа Лиги чемпионов
За Шахтер дублем отличился Бернард. (Фейенорд – Шахтер – 1:2)
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Шахтер победил Фейеноорд в 3 туре группового этапа Лиги чемпионов,передает Rus.Media.
За Шахтер дублем отличился Бернард. У Фейеноорда единственный гол забил Бергейс.
Хозяева открыли счет, забив быстрый гол. Вильена пробил из-за пределов штрафной, Пятов отбил неудобный мяч перед собой, а Бергейс в падении головой добил в ворота.
Шахтер владел инициативой весь первый тайм, отыгрался на 24-й. Фред с центра поля зряче прошил защиту Фейе, а Бернард обвел голкипера и забил в пустые ворота. За 10 минут Факундо Феррейра забил второй гол гостей, но арбитр справедливо отменил взятие ворот из-за офсайда.
На старте второго тайма Шахтер все-таки сумел добиться своего. Марлос отдал по флангу на Бутко, и после навеса Богдана Бернард с линии вратарской скинул головой снаряд в сетку.
Фейеноорд выглядел растерянным и мог на что-то рассчитывать только после удаления Ракицкого. Защитник сборной Украины определенно придержал соперника и получил вторую желтую. Впрочем, оставшись в меньшинстве, Шахтер действовал даже острее. Фейеноорд раскрывался, и Марлос и Коваленко упустили неплохие шансы. Хозяева все же могли отыграться на последних секундах, но Пятов потянул удар со второго этажа.
Команда Фонсеки укрепляет свою вторую позицию в группе F. Шахтер набирает 6 очков, что на 3 больше, чем у Наполи. В Ман Сити максимальный урожай пунктов (9).
Лига чемпионов, 3 тур. Группа F
Фейеноорд – Шахтер – 1:2
Голы: Бергейс, 8 – Бернард, 24, 54
Удаления : Ракицкий, 75