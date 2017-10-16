“Шахтер” досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы, разгромив в гостях “Гент”
2016-11-04 00:04
“Шахтер” досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы, разгромив в гостях “Гент”
На выезде в Бельгии донецкий “Шахтер” одержал очередную победу и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.
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Лига Европы
Группа Н
“Гент” – “Шахтер”: 3:5
Голы: Калифа Кулибали 1′, Пербе 83′, Миличевич 89′ – Марлос 36′, Тайсон 41′, Степаненко 45’+, Фред 67′, Феррейра 87′
Победа в гостевом матче Горняков означает досрочное первое место в группе и выход в плей-офф Лиги Европы.
На 20-й секунде матча нападающий “Гента” высоченный Кулибали ошеломил гостей, забив такой быстрый гол. Но Горняки смогли прийти в себя после пропущенного мяча и перевернуль игру, забив три гола еще в первой половине матча.
Во втором тайме Фред снял все вопросы на 67-й минуте, забил шикарный гол в девятку. Под конец встречи хозяева поля сократили счет в матче – Пербе замкнул передачу на дальней штанге. Но уже через пару минут Факундо Феррейра забил свой гол. Хозяева последние забили в этом матче – всего 8 голов на две команды.
Кстати, гол Кулибали в ворота Пятова стал первым пропущенным в групповом раунде ЛЕ в нынешнем сезоне.
В параллельном матче нашей группы “Брага” и “Коньяспор” сыграли со счетом 2:1.
Положение в группе Н после 4-го тура:
Напомним, что еще в одном матче 3 ноября “Заря” не смогла дожать “Фейеноорд”, сыграв вничью 1:1.