Шахтер Донецк – Оденсе смотреть онлайн прямая трансляция матча 3 июля 2017
Шахтер Донецк – Оденсе смотреть онлайн прямая трансляция матча, когда начало матча, по какому каналу, прогноз на матч 3 июля и посмотреть видео обзор голов матча.
Онлайн трансляция сопкаст появятся за пару минут до начала игры Шахтер Донецк – Оденсе онлайн
Где смотреть матч? Онлайн трансляция будет на канале «Матч Футбол 1»
Товарищеский матч. Когда начало матча Шахтер Донецк – Оденсе 3 июля в 17:00 по московскому времени.
Ставки, коэффициенты и прогноз на матч Шахтер Донецк – Оденсепрямая трансляция, который состоится 3-07-2017, в рамках товарищеского матча предлагаем вам смотреть прогноз на эту захватывающую игру.
Прогноз на матч Шахтер Донецк – Оденсе
3.07.2017 в 17:00, в рамках предсезонного сбора состоится товарищеский поединок в Германии, в котором донецкий Шахтер сыграет против Оденсе.
Игра против Оденсе станет второй во втором сборе «горняков» в рамках предсезонной подготовки. Напомню, что в первом матче в Германии, Шахтер Донецк встречался против Бохума, выступающий во Второй лиге Германии. Выставив на первый тайм почти боевой состав, Паоло Фонсека не прогадал. Игра получилась интересной с самого начала, однако вырывающий с каждой минутой перевес, Шахтер на 15 минуте вышел вперед. Тайм первый прошел с огромным перевесом оранжево-черных, а под занавес Дентиньо, будучи номинальным форвардом увеличил преимущество. Во второй половине встречи составы кардинально изменились, однако голов больше не было забито.
В свою очередь Оденсе в предыдущем матче встречались против Хольштейна Киель выступающего в прошлом сезоне в 3-й Бундеслиге Германии. Оденсе, выступающий в Суперлиге Дании, является не самой мастеровитой командой лиги, при этом в прошлом сезоне заняв лишь 11 строчку в турнирной таблице. Игра против немецкой команды получилась напряженной, при этом за явным преимуществом Хольштейна Киель. Пропустив по одному голу в каждом из таймов Оденсе проиграло 2:0.
До настоящего времени Шахтер Донецк и Оденсе друг против друга не выступали ни разу. Как мы можем увидеть, «горняки» не теряют мотивации играть на победу даже в товарищеских поединках. Оденсе по сравнению с Шахтером слабее в каждом компоненте, а потому логично будет если Шахтер выиграет. Ставка: п1Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым