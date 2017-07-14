Шахтер Донецк – Динамо Киев смотреть онлайн прямая трансляция матча 15 июля 2017
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Суперкубок Украины. Когда начало матча Шахтер Донецк – Динамо Киев 15 июля в 21:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Шахтер Донецк – Динамо Киев
В субботу 15 июля 2017 года в 21:00, в Одессе на стадионе «Черноморец» состоится поединок за Суперкубок Украины, в котором встретятся два главных врага – Шахтер Донецк и Динамо Киев.
Вывеска безусловно многообещающая, а беря во внимание очные встречи, можно уверенно ждать интригу в матче и высокое напряжение. Предыдущий сезон для «горняков» выдался чемпионским. Донецкий Шахтер оказался намного сильнее своих конкурентов, став чемпионом внутренней лиги, а также пополнив клубный музей кубком Украины. Напоследок добавлю, что Шахтер Донецк является рекордсменом по количеству выигранных финалов Суперкубка, их на счету – 7.
А вот Динамо Киев хотя и стало чемпионом украинской Премьер-лиги, а также кубка страны, в каждом из турниров с приставкой «вице». Учитывая, амбиции президента клуба, второе место считается провалом. Незамедлительно последовали и кардинальные изменения в команде, где, во-первых, вместе С. Реброва, главным тренером стал Хацкевич. Под руководством нового коуча, Динамо сыграло ряд товарищеских матчей, в которых не допустило ни одного поражения.
Целых шесть раз Шахтер Донецк и Динамо Киев на протяжении прошлого сезона встречались друг против друга. Начиная с финала за Суперкубок, в пользу Динамо Киев завершилось две игры, еще одна победителя не выявила, а остальные три уверенно взял Шахтер. «Горняки» на мой взгляд в этой паре на сегодняшний день выглядят фаворитом, в отличие от Динамо, которое под руководством нового тренера, хотя и не проиграла ни одной игры, сыграет свой первый официальный матч. Ставка на поединок: п1Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым