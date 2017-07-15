Шахтер Донецк – Динамо Киев смотреть матч Суперкубка Украины
Шахтер Донецк – Динамо Киев смотреть онлайн прямая трансляция матча, когда начало матча, по какому каналу, прогноз на матч 15 июля и посмотреть видео обзор голов матча.
Онлайн трансляция сопкаст появятся за пару минут до начала игры Шахтер Донецк – Динамо Киев онлайн
Где смотреть матч? Онлайн трансляция будет на канале «Матч Футбол 1»
Суперкубок Украины. Когда начало матча Шахтер Донецк – Динамо Киев 15 июля в 21:00 по московскому времени.
Ставки, коэффициенты и прогноз на матч Шахтер Донецк – Динамо Киев прямая трансляция, который состоится 15-07-2017, в рамках Суперкубка предлагаем вам смотреть прогноз на эту захватывающую игру.
«Шахтер» – «Динамо»: украинское Эль-Классико.
Шахтер – Динамо. Прогноз на матч Суперкубка (15.07.2017)
Украинское Эль-Классико отмечает юбилей. Ровно пятнадцать лет назад горняки первый раз в своей истории завоевали золотые медали. Тогда же был брошен вызов национальному гранду – киевскому «Динамо». С тех пор матчи между донецкими и столичными футболистами – не изюминка, а целый фунт изюма, независимо от уровня соревнований и функционального состояния команд. Большой футбол на Украине начинается с Суперкубка или со встречи то ли старых знакомых, то ли заклятых врагов.
Турнир: Украина. Суперкубок.
Место проведения: Стадион “Черноморец”, Одесса
Дата матча: 15 июля 2017 года, 21:00 МСК
Футбол. Украина. Шахтер – Динамо.
«Шахтер»
В прошлом сезоне «Шахтер» оформил десятое по счету чемпионство. «Горнякам» не было равных ни на предварительном этапе, ни в финальной пульке. В 32 матчах победитель первенства набрал 80 очков. В пассиве команды всего два поражения. В остальных поединках – 25 побед и 5 ничьих. Дончане сохранили костяк основного состава: в воротах – Андрей Пятов, прекрасно сыгранная линия защиты, в середине поля и атаке многое отдается на откуп южноамериканцам при поддержке Степаненко и Коваленко.
«Динамо»
Этой весной прервалась чемпионская серия титулованного клуба. «Динамо» отстало от «Шахтера» на 13 очков. Во многом, гандикап объясняется семью поражениями. В тренерском штабе экс-чемпиона произошли серьезные изменения: ушел Сергей Ребров, а его место занял бывший игрок «Динамо» Александр Хацкевич. Важный момент – в воротах динамовцев больше не будет легендарного Александра Шовковского. Сейчас на последнем рубеже – Артур Рудько. Оборона – традиционно интернациональна. Полузащита и нападение – преимущественно украинские во главе с непотопляемым Андреем Ярмоленко.
Статистика и личные встречи
В предсезонный период «Шахтер» сыграл четыре товарищеских матча: сначала выиграл у «Бохума» (0:2) и «Оденсе» (3:2), затем сыграл вничью с «Хольштейном» (0:0) и проиграл «Шарлеруа» (2:0). «Динамо» в том же количестве поединков сыграло вничью с «Ботошани» (1:1), потом одержало три победы кряду с общим счетом 9:1.
За два последних года прошло десять всеукраинских дерби в различных турнирах. В основное время дончане одержали шесть побед, киевляне – одну, еще три раза была зафиксирована ничья. В завершившемся чемпионате страны «Шахтер» дважды забивал «Динамо» Б(1,5).
Прогноз
Большой плюс украинского Эль-Классико, что команды еще не пресытились дерби. Каждый поединок проходит напряженно и остро. Не будем скрывать, сейчас время «Шахтера». Уверены, в матче-открытии «горнякам» по силам дважды огорчить противника. Особенно важен гол киевлян, который подтолкнет чемпиона к повышенной активности в атаке. Наша ставка – тотал чемпиона Б(1,5) за 2.04 в БК 1хСтавка.
Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым