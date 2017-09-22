Шахтер – Наполи: предматчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки
2017-09-13 19:38
Шахтер – Наполи: предматчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки
Я знаю, на сколько игра будет тяжелая.
Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека ответил на вопросы журналистов перед матчем против Наполи, передает Rus.Media.
– Отличала подготовка к Наполи, и Шахтер будет менять тактику под этого соперника?
– Я знаю, на сколько игра будет тяжелая. Конечно, мы готовились немножко по-другому, но мы не меняем стиль своей игры. Мы понимаем, что встретимся с очень сильной командой. Возможно, с одной из сильнейших команд Европы. Прекрасно понимаем, на сколько сильным будет соперник. В прошлом сезоне команда проиграла лишь 4 матча. Это лучшая команда Италии по количеству забитых голов. Именно поэтому нам нужно быть практически идеальными, чтобы справиться с Наполи.
– Команда проводила предматчевую тренировку в Киеве, с чем это связано, будете ли вы практиковать это и дальше?
– Все очень просто. У нас было очень мало времени, чтобы подготовиться к следующему матчу. Мы проводим это тренировка, чтобы почувствовать поле. Но нам это не нужно, ведь мы и так здесь выступаем. Поэтому мы решили тренироваться там, где привыкли. Не знаю, будем ли мы практиковать это в будущем, но сейчас мы решили именно так.
– Скажите, вы больше волновались 4 года назад, когда дебютировали в ЛЧ с Порту, сегодня?
– Конечно, я должен сказать честно, что больше я переживал из Порта. Сейчас только амбиции. Я очень мотивирован, хочу начать эту Лигу чемпионов с Шахтером удачно.
– Как вы думаете, для Наполи Шахтер будет более удобный соперник, чем Днепр несколько лет назад, ведь там было много атлетичных игроков?
– Если кто-то знает стиль игры, наша игра не базируется на физической силе. Мы любим владеть мячом, посмотрите на Бернарда, о которой физическую силу мы говорим (смеется). Посмотрим завтра, я думаю, что будет очень открытая игра.
– У Шахтера был тяжелый старт чемпионата. Многие думают, что тренер готовит команду к Лиге чемпионов, на сколько правильное такое утверждение?
– Все было совсем не так. Если вы спросите игроков, то мы начали говорить о матче с Наполи лишь после финального свистка матча против Зари. Мы прекрасно понимаем, какая сложная Лига чемпионов, но чемпионат очень важен для нас. Мы не забігаємо вперед, поэтому сконцентрированы на чемпионате больше.
– Вы с уважением относитесь к Наполи, но назовите трех игроков, которых вы опасаетесь больше всего?
– Я уважаю команду и тренера, считаю, что он лучший итальянский тренер. Я говорил, что в плане коллективных действий команда очень сильная. Индивидуальные качества игроков делают команду только сильнее. Мне трудно выбрать трех игроков. Вратарь очень сильный, Гамшік, Мертенс, у команды очень много крутых футболистов. Выбирать трех я не вижу смысла. Или мы внесли коррективы по отношению к игрокам? Нет, понятно, что нет. Мы хотим сохранить свои принципы, но готовились к игре и создавали такие моменты, которые присущи Наполи. Потому что в Украине мы проводим матч за 40 метров от ворот соперника. Думаю, что завтра такого не будет.
– Считаете, что завтрашний матч будет иметь решающее значение в выходе в плей-офф?
– Если говорить о фаворитах, то думаю, все со мной согласятся, что это Наполи и Манчестер Сити. Мы понимаем, какая у нас сложная группа. Но мы постараемся удивить вас. Завтрашние матчи не будут ничего решать, но надо побеждать. Кто выиграет, тот будет в лучшей позиции.
– У вас появилась проблема с центральным защитником. Кто выйдет на эту позицию, это будет Иван Ордец, Давид Хочолава, который неплохо дебютировал?
– Мы все бы хотели, чтобы Кривцов был здоров, он отлично провел начало чемпионата. Но всем игрокам я доверяю, могу поставить любого. Я могу точно сказать, что на его месте будет играть Иван Ордец. Я ему полностью доверяю.
Шахтер – Наполи: Фонсека взял на матч 21 игрока
Игра Шахтер – Наполи состоится в среду, 13 сентября, в 21:45 в Харькове на стадионе ОСК Металлист.