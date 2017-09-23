“Шахтер” – “Наполи”: команды определились с цветом формы (фото)
23.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-13 13:46
“Шахтер” – “Наполи”: команды определились с цветом формы (фото)
Шахтер и Наполи определились с формой, в которой сыграют матч 1 тура группового этапа Лиги чемпионов на ОСК “Металлист”.
Обе команды решили играть в домашних комплектах формы, передает Rus.Media. Шахтер выйдет на поединок в традиционных оранжево-черных футболках, а Наполи – голубых.
Голкипер “горняков” будет играть в сером комплекте, вратарь гостей – в зеленом.
“Форма команд на сегодняшний матч @ChampionsLeague #ШахтерНаполи. #UCL https://t.co/ytCX1MzqoM”
Матч “Шахтер” – “Наполи” состоится 13 сентября сентября в 21:45 в Харькове на стадионе ОСК Металлист.