Шахтам Ахметова в России грозит банкротство
2017-10-14 21:51
Шахтам Ахметова в России грозит банкротство
Холдинг ДТЭК купил Шахтоуправление Обуховская в 2012 году.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Арбитражный суд Ростовской области назначил на 1 ноября 2017 года рассмотрение обоснованности заявления о признании банкротом АО Шахтоуправление Обуховская, которое входит в холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, передает Rus.Media.
Об этом сказано в постановлении суда.
“С заявлением о признании Шахтоуправление Обуховская обратилось ООО Шахтинское электромонтажное наладочное управление. Поводом для обращения в суд стал долг Шахтоуправления в размере 6,7 млн руб. (около 3 млн гривен)”, – говорится в сообщении.
ДТЭК купила Шахтоуправление Обуховская в 2012 году. В 2016 году оно было переведено с операционной компании ДТЭК Энерго в прямое управление холдинга ДТЭК.
ДТЭК сообщали, что рассматривают вариант продажи своих активов в Ростовской области с целью улучшения финансовой стабильности и обеспечения интересов кредиторов.