Шахтам Ахметова в России грозит банкротство

despravda | 14.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-10-14 21:51

Шахтам Ахметова в России грозит банкротство
Холдинг ДТЭК купил Шахтоуправление Обуховская в 2012 году.

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Арбитражный суд Ростовской области назначил на 1 ноября 2017 года рассмотрение обоснованности заявления о признании банкротом АО Шахтоуправление Обуховская, которое входит в холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, передает Rus.Media.

Об этом сказано в постановлении суда.

“С заявлением о признании Шахтоуправление Обуховская обратилось ООО Шахтинское электромонтажное наладочное управление. Поводом для обращения в суд стал долг Шахтоуправления в размере 6,7 млн руб. (около 3 млн гривен)”, – говорится в сообщении.

ДТЭК купила Шахтоуправление Обуховская в 2012 году. В 2016 году оно было переведено с операционной компании ДТЭК Энерго в прямое управление холдинга ДТЭК.

ДТЭК сообщали, что рассматривают вариант продажи своих активов в Ростовской области с целью улучшения финансовой стабильности и обеспечения интересов кредиторов.

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