Шах и мат, травоядные: Дети вегетарианцев вырастают наркоманами
2017-10-04 19:47
Шах и мат, травоядные: Дети вегетарианцев вырастают наркоманами
Теперь это доказано наукой!
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Британские ученые в кооперации с американскими коллегами провели исследование продолжительностью в 16 лет. Они нашли 14 тысяч беременных англичанок и опросили на предмет предпочтений в еде. Через 16 лет 5 тысяч подростков, чьи матери проходили то опрос, согласились помочь ученым завершить эксперимент, передает Rus.Media.
Результаты исследования показали неожиданную, но вполне закономерную статистику. Потомки женщин, которые пренебрегали во время беременности мясом, чаще других приобретали алкогольную и никотиновую зависимость, а также тягу к другим наркотикам. И дело вовсе не в том, что в семье вегетарианцев чаще обычного принято употреблять всякую гадость. Оказалось, что дефицит витамина B12 у плода сильно влияет на склонность к вредным привычкам. Ученые на всякий случай сделали поправку на социальное благополучие семей исследуемых подростков, но результат остался неизменным.
Даже травоядные млекопитающие отчаянно добывают витамин B12, чтобы быть здоровыми. Ради этого они поедают собственный кал! А человеку природа дала мангалы, барбекю, мясные отделы в супермаркетах. Но вегетарианцы все равно не принимают щедрых даров эволюции, за что расплачиваются их дети. Ведь так эволюция и работает.