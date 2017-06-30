Сезонная работа в Чернигове: особенности и преимущества
Лето – пора, когда у работодателей появляется необходимость закрытия сезонных вакансий для решения временных задач. Для тех, кто ищет работу или имеет основное место работы, но требует дополнительного дохода, это возможность получить прибыль за относительно короткое время. В некоторых случаях сезонный подработку позволяет получить ценный опыт, навыки, деловые знакомства. Кроме того, именно в летний период имеют больше возможностей для трудоустройства студенты и выпускники учебных заведений, а также пенсионеры.
Сезонные вакансии в Чернигове: куда устроиться и сколько можно заработать
В Чернигове, как и в большинстве украинских городов, в летнюю пору растет количество предложений в сфере торговли, развлечений, услуг, гостинично-ресторанного бизнеса и туризма. Среди требований к кандидатам, которые указываются в большинстве вакансий, отделяются: хорошая физическая форма, мобильность, отсутствие вредных привычек, коммуникабельность, склонность к быстрому обучению. Так, на время каникул студентам без опыта предлагаются такие вакансии:
- инструктор для работы в прокате гіроскутерів;
- оператор аттракционов;
- продавец-консультант в отдел парфюмерии (предложение действует в качестве как сезонной, так и постоянной работы);
- продавец мороженого (прохладительных напитков, сладкой ваты), сезонных аксессуаров (головных уборов, солнцезащитных очков);
- бариста в детское кафе;
- официант, бармен;
- аниматор;
- мерчендайзер;
- промоутер.
За месяц такой занятости можно заработать от 2000 до 5000 гривен.
Растет спрос на опытных специалистов по монтажу кондиционеров, рабочих для благоустройства территорий (озеленение, подрезка деревьев), уборщиков, мойщиков окон, специалистов по обслуживанию коммуникаций, строителей, кассиров, нянь, горничных. Желающие подработать по совместительству приглашаются на позиции монтажников, электриков, курьеров с личным авто. Такие предложения рассчитаны как на молодежь, так и на пенсионеров. При этом можно заработать от 2000 до 7000 гривен за месяц.
Временное трудоустройство возможно и в городских офисах. Постоянным спросом пользуются операторы call-центров, специалисты по продажам, секретари, диспетчеры в службу такси. Востребованными являются менеджеры по рекламе, обязанность которых – продвижение сезонного товара и услуг, и их помощники. Кроме того, потребность в работниках возникает во время ежегодных вступительных кампаний в учебные заведения.
Как найти сезонную работу в Чернигове
Психологи считают, что летом сотруднику проще адаптироваться к новому месту. В это время давление и требования со стороны руководства меньше, поскольку большинство новых проектов только готовится к началу.
Чтобы найти подработку на лето, стоит постоянно следить за появлением новых вакансий. Через непростую экономическую ситуацию в стране конкуренция среди желающих заработать возросло, поэтому предложения в категории «на сезон» быстро закрываются.
Так, в Чернигове более 20 000 объявлений о работе опубликован на сайте Trud.com. 20% из них рассчитано на летний период. Поэтому стоит создать резюме и подписаться на рассылку предложений. Кроме того, обращайтесь непосредственно к городских организаций или предпринимателей – так вы можете получить информацию о неопубликованную вакансию.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым