Сезонная работа: как и сколько можно заработать за границей летом
2017-06-03 19:28
Сезонная работа: как и сколько можно заработать за границей летом
Украинцам предлагают сезонную работу с зарплатой от 12-ти до 95-ти тыс. гривен на месяц.
Заработать летом можно в сельском хозяйстве или в туристической отрасли. В Западной и Северной Европе, работа связана со сбором урожаев, на юге и в восточных странах ищут официантов и работников в гостинице. Где и за сколько можно поработать летом за границей, узнавал сайт “Сегодня”, передает Rus.Media.
Сколько платят в странах Европы
Для работы в странах ЕС нужно оформить рабочую визу. Например, чтобы работать в Польше, необходимо получить национальную рабочую визу D 05. Ее можно сделать в консульстве, подав приглашение работодателя.
Заработать в Польше можно на сборе ягод. Зарплата стартует от 20-23-х до 29-ти тыс. гривен, работодатели предоставляют жилье, однако питание чаще всего за свой счет. Кроме рабочей визы требований нет.
Германия. Студенты со знанием немецкого языка на базовом уровне могут найти работу официант с зарплатой 35 тыс. гривен или 8,5 евро в час. Также работа повара с зарплатой 1300 евро в месяц с проживанием и питанием. Помощников повара платят 900 евро.
В Швеции на сборе ягод платят за количество собранного урожая. В месяц зарплата выходит на 60 тыс. гривен. Работнику-фермеру обещают платить 63-70 тыс. гривен.
На сборе ягод в Европе можно заработать до 70 тыс. гривен за месяц. Фото: evroportal.ru
В Болгарии ищут официантов и поваров на зарплату 12-20 тыс. гривен. Работу предлагают на черноморских курортах, для работы официантом нужно знать английский язык. Работодатель предоставляет питание и проживание.
В Греции ищут русскоговорящих аниматоров на зарплату 500-700 евро, поваров в гостинице – от 1000 евро, официантов и горничных платят 700 евро.
В Финляндии в основном требуются разнорабочие на сбор лесных ягод и грибов. В стране платят от 24 тыс. гривен в месяц в зависимости от выработки. Однако рабочий день может быть ненормированным и нужно оплачивать жилье. На сбор клубники и малины платят два евро за килограмм. Разнорабочим на ферму обещают зарплату 50 тыс. гривен.
Сколько можно заработать в теплых странах
В ОАЭ официанты зарабатывают 15-35 тыс. гривен, бариста – 22 тыс. гривен, администратор в фитнес-клубе и спасатели – 30 тыс. гривен. В объявлениях работодатель обещает оплатить работнику перелет из Украины в ОАЭ и предоставляет бесплатное питание и жилье. Однако рабочими могут быть шесть-семь дней в неделю.
В Турции ищут аниматоров на зарплату 14-15 тыс. гривен, танцовщиц – на 20-30 тыс. гривен. Встречаются вакансии повара на ставку 30 тыс. гривен, официанта – 14-25 тыс. гривен, горничная в гостинице в среднем зарабатывает 16 тыс. гривен.
В южных странах требуются официанты и повара.
В Израиле сезонных вакансий меньше. В основном нужны строители на зарплату 50-55 тыс. гривен, рабочие на заводы за 37-40 тыс. гривен. Однако есть и вакансия повара на зарплату 45 тыс. гривен на месяц.
В Египте ищут аниматоров на зарплату от 8-ми до 20-ти тыс. гривен, а в Тунисе – англоязычных гидов за 400 долларов.
Сколько платят в Северной Америке
В США на сезонную работу ищут официантов и горничных в отеле на зарплату 12 тыс. долларов в год, работникам на ферму обещают 2800 долларов в месяц, спасателю на пляж – 3500
В Канаде рабочего на ферме предлагают 2800-2900 долларов в месяц, официантам – 1000.
“Сезонная работа в Польше – это 20 тыс. гривен, в Германии – 35-50 тыс. гривен, в Израиле – 40-60 тыс. гривен. В США и Канаде – под 100 тыс. гривен. Есть работа и на курортах, и на фермах, и по сбору ягод, и в рыбном промысле. Работы много и чем ближе к июлю, тем больше будет вакансий, поскольку июль-август – разгар сезона”, – отмечает HR-эксперт сайта по поиску работы rabota.ua Татьяна Пашкина.
Как не попасть на мошенников
Председатель профсоюза работников “Трудовая солидарность” Виталий Махинько говорит: самые частые нарушения против трудовых мигрантов – неофициальное оформление на работу и невыплата зарплаты.
“Посредник обещает официальное оформление и законность. Этим манипулируют и основную часть работников оформляют не по трудовому договору, а по гражданско-правовому договору. Согласно договору, люди работают законно, но не являются работниками предприятия, а предоставляют услуги. Их работа не регламентируется трудовым законодательством. Человек не может себя защитить в случае нарушения прав”, – рассказывает Махинько.
По его словам, украинское законодательство не защищает трудовых мигрантов. Более того, украинцам некуда обращаться.
“95-97% заробитчан в Польше не имеют возможности защищать свои права. Теоретически права есть, но на практике люди лишены этой возможности. Половина работают нелегально. Вторая половина – по гражданско-правовым договорам. По договору ты не работник предприятия, а временно предоставляешь услуги”, – добавляет Махинько.
Чтобы получить легальную работу, эксперты советуют проверять наличие лицензии у компании-посредника на сайте Министерства социальной политики, а также внимательно читать все условия трудового договора.
В Международной организации по миграции отмечают: в последнее время участились случаи торговли людьми, а сами украинцы готовы отдать работодателю все документы.
“21% потенциальных трудовых мигрантов согласились бы нелегально пересечь государственную границу, работать в закрытом помещении или отдать паспорт работодателю – это причины попадания людей в трудовое рабство”, – комментирует пресс-секретарь представительства Международной организации по миграции в Украине Варвара Жлуктенко.