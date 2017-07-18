Сезон полосатиков начался: как выбрать вкусный арбуз
На черниговских рынках появились арбузы. Цена за один килограмм составляет 5 гривен. Привозят полосатые ягоды из Херсонской области. Чтобы обезопасить себя и не переживать за качество арбузов, на рынках Чернигова работают лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Они следят, чтобы продавцы реализовывали качественный товар.
Чтобы определить спелый и вкусный арбуз, продавцы советуют обращать внимание на полосы, они должны быть четкими и яркими: чем они ярче, тем слаще будет ягода; хвостик арбуза должен быть не слишком зеленым и не очень сухим. Хороший арбуз – достаточно легкий, даже если он большой, а если небольшой полосатик тяжелый, то он «перекормлен» нитратами.
Проверить арбуз на нитраты можно и в домашних условиях при помощи простой воды. Размочите в стакане воды кусочек арбуза: если вода стала розовой или красной – употреблять его нельзя, а если вода только помутнела – содержание нитратов в норме.
Допустимая концентрация в арбузе – 60 мг/кг.
Специалисты черниговской ветеринарно-санитарной лаборатории пока не зафиксировали превышение нитратов в арбузах на рынках. Поэтому пробовать или нет, выбирать вам, но не забывайте о советы, как правильно выбрать качественную ягоду.
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