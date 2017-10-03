Сезон грибов 2017: лучшие грибные места Украины
2017-10-03 08:26
Сезон грибов 2017: лучшие грибные места Украины
Где и какие грибы можно собрать осенью в разных регионах Украины и как туда добраться.
Киев и пригород
Село Нижняя Дубечня – расстояние 39 км. можно Добраться автобусом со станции метро “Героев Днепра”. В село Николаевка (42 км) ходят автобусы от станции метро “Святошин”. Село Клавдиево (49 км) – можно добраться от станции “Святошин”, а также от метро “Академгородок”, передает Rus.Media.
До многих грибных местах можно добраться с киевской автостанции “Полесье”. Расположена она на площади Тараса Шевченко. Хотя такие места дальше от столицы, но и конкурентов-грибников здесь поменьше.
Также есть село Феневичи, расположенный в 65 км от Киева. На расстоянии 100-120 км располагаются поселка Блидча и Красятичи. Популярные среди грибников места встречаются в направлении Ясногородки (31 км) и Лютежа (55 км). Расположены они, соответственно, на запад и север от Киева.
К Лютежу можно добраться маршруткой с автостанции “Полесье” или от метро “Героев Днепра”. До Ясногородки можно добраться с автостанции “Дачная”, расположенная у метро “Житомирская”.
Одним из ближайших мест возле Киева будут леса в направлении Обухова. Немало грибных полян можно найти, если ехать по Новообуховскому шоссе. Маршрутки в сторону Обухова отъезжают от автостанции “Выдубичи”.
В Вышгородском направлении в районе Бородянки вдоль реки Здвиж (Катюжанка, Мирча и Димер) можно найти лисички.
В Бориспольском направлении можно отправиться на тихую охоту в район сел Старое, Бориспольские Дачи, Хоцки. Здесь встречаются маслята, подберезовики, подосиновики, белые, рыжики и сыроежки.
Кроме того, в буковых и хвойных лесах Закарпатья можно встретить много белых грибов, лисичек. Грибные места – у озера Синевир и села Лумшоры. Также можно рассчитывать на хорошую добычу в окрестностях сел Драгово, Вышка и Колочава. Неподалеку от Свалявы Закарпатской области для заядлых грибников подойдут такие села: Рудниковка Гута и Солочин. Вблизи Мукачево: Микулинцы, Ильковци, Счастливое, Крытое.
В Харьковской области широко известными локациями сбора грибов есть села Мохнач, Андреевка, Бишкин, Шелудьковка, Васищево. Кроме того, в окрестностях Русской Лозовой можно собрать довольно много опят, а в Коробовых хуторах молодые єловники полные маслят, а иногда там встречаются даже белые грибы.
Неплохие природные локации есть в Днепропетровской и Полтавской областях, где много лесов и болот. Целую корзинку грибов можно насобирать возле поселка Гвардейское и село Орлик.
В Одесской области поискать грибы можно искать в Дальницком лесу и в районе села Алтестово. Опытные грибники находят там рыжики, зонтики и шампиньоны, но часто встречаются и поганки.
Грибы в житомирских лесах стоит искать на окраинах сел Слободка, Высокая Печь, Перлявка, Олиевка, Белокоровичи. Также грибными считаются Радомышль, Коростышев (автобусы отправляются с АС “Дачная”, расстояние – чуть больше 100 км), Малин (можно доехать на электричке от станции Киев-Пассажирский или “Святошин”, “Святошино” ходят автобусы) и пгт. Иршанск на севере области (тоже из “Дачного”, но это аж 154 км).
В Черниговском направлении часто ездят за Остер, к лесу, что окружает танковый полигон военной части, вблизи сел Крехаев и Евминка. Здесь можно найти польские грибы, подберезовики, маслята, сыроежки, козляки и пестрые. Чистейшими сейчас считаются территории западной части Полесья.
Из Чернигова и Киева до села ходят маршрутки. Из Киева можно добраться от автостанции “Черниговская” возле одноименной станции метро.
Тихая охота хорошая и в лесничестве Городищенского района, которое располагается между селами Синица и Паланка. Здесь можно найти грузди, шампиньоны, лисички, поддубники и белые грибы. Еще одно богатое на грибы лесничество располагается возле села Городецкое. Оно значительно ближе от Умани. До всех сел с городской автостанции курсирует общественный транспорт.
На Львовщине грибы стоит в лесистой горной местности. Считается, что больше всего грибов в селах Дубина, Сходница, Славское, Лихобора вблизи горы Пикуй. Здесь много подосиновиков, подберезовиков, опят и белых грибов.
Одно из самых интересных мест для поиска грибов – Сколе. Возле города расположен Национальный природный парк “Сколевские бескиды”. Здесь можно прогуляться экскурсионными тропами и пожить в одном из домов отдыха. Туда можно добраться общественным транспортом из Львова.
КАК НЕ ОТРАВИТЬСЯ ГРИБАМИ
не собирать незнакомые грибы или те, в которых уверены
не собирайте пластинчатые грибы, потому что именно вместо них можно найти белую или бледную поганку – они очень похожи
не собирайте поврежденные, переросшие, вялые, трухлявые грибы
не собирайте грибы, растущие вдоль дорог, свалок, на территориях промышленных предприятий
собранные грибы промойте проточной водой и отваривайте несколько раз не менее 35 минут, каждый раз сливая отвар
храните свежие грибы при температуре +2-6 градусов С.
Симптомы отравления
тошнота
рвота
головная боль
галлюцинаци
боли в животе
первые признаки могут появиться уже через 30 минут после еды
Что делать
вызовите скорую
не дожидаясь приезда скорой помощи, начинайте промывание желудка (приготовьте 1-2 литра слабого раствора марганцовки)
пейте больше воды
даже если вам стало легче, не откладывайте вызов медиков – это может быть обманчивое состояние
не выбрасывайте приготовлены грибы – их анализ поможет врачам установить, чем вызвано отравление