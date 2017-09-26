Севилья – Марибор смотреть онлайн прямая трансляция матча 26 сентября
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в рамках Лиги Чемпионов. Когда начало матча Севилья- Марибор 26 сентября в 21:45 по московскому времени.
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Прогноз на матч Севилья – Марибор
26 сентября в 21:45 в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», Севилья примет Марибор в матче 2 тура группового раунда Лиги Чемпионов.
Севилья в последнем своём матче проиграл на выезде Атлетико Мадрид 0:2, впервые уступив в этом сезоне, и прервал беспроигрышную серию из 8 матчей, выиграв 5 и трижды сыграв вничью. После 6 туров Примеры Севилья с 13 очками и разницей мячей 7:3 занимает третье место в таблице. В Лиге Чемпионов испанцы стартовали ничьей с Атлетико 2:2. В 2017 году Севилья на своём поле не проигрывала ни разу, одержав 10 побед и 6 раз сыграв вничью.
Марибор к матчу в Испании подходит с серией из 8 матчей без поражений, одержав пять побед, и трижды сыграв вничью. В группе словенцы стартовали с домашней ничьей 1:1 со Спартаком. После чего выиграли две игры первенства Словении подряд 3:0 у Горицы и 3:2 у Алуминия. С 24 очками и разницей мячей 19-7 занимая 1-2 место в таблице чемпионата. В этом сезоне Марибор на выезде провёл 9 матчей, одержал 7 побед, и по разу сыграл вничью и проиграл.
Севилья и Марибор встречались дважды, в 2014 году в Лиге Европы испанцы выиграли дома 2:1, а во втором матче команды сыграли вничью 2:2. В предстоящем матче фавориты хозяева поля, они сильнее по составу, финансовым возможностям, плюс дома очки теряют крайне редко. Ставка: победа Севильи с форой – Ф1(-1,5).